"Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым

В своем посте она сказала, что глубоко шокирована происходящим.

"В последние дни появилось множество новостей, и вы сами видите, как разворачиваются события. Моего отца, Аскара Садыкова, публично обвинили в харассменте на рабочем месте. Как и вы, я глубоко шокирована происходящим. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что делать, кому верить и как реагировать в такой ситуации. Жизнь не готовила меня к этому. Для человека, который уже прошел через тяжелую публичную историю харассмента, происходящее — невероятный стресс. Хочу прояснить, что, как несколько лет назад я выступала против харассмента и всех форм насилия, так и сейчас остаюсь верна тем же принципам. Я осуждаю любые проявления насилия. Спасибо всем, кто поддерживает меня и сочувствует в этот сложный период. Ваша поддержка бесценна для меня", - написала Dequine.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Аскар Садыков утратил полномочия депутата Мажилиса Парламента РК. Как уточнил председатель партии Азат Перуашев, основанием для данного решения стало совершение Садыковым действий, "недопустимых для статуса депутата". В пример он привел заявление о неоднократных домогательствах со стороны Аскара Садыкова, поступившее от сотрудницы парламента. Садыков прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их "грязными играми".

Кроме того, накануне стало известно, что Садыков, пользуясь депутатской должностью, вмешивался в процедуры госзакупок и требовал обеспечить победу на тендерах своим знакомым.