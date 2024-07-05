Депутаты встретились с оставшимися без жилья актюбинцами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты посетили один из эвакуационных пунктов города Актобе, где в настоящее время проживают около 40 человек, оставшихся без жилья в результате паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Жители дачного поселка в окрестностях Актобе оказались на улице из-за природной стихии всего за пару часов. Успели лишь забрать документы. Сейчас они проживают в эвакуационном пункте в общежитии Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова.
В настоящее время в данном эвакопункте проживают 9 семей из 39 человек. А всего по городу Актобе работают 7 пунктов временного размещения, где сейчас проживают 695 человек, 325 из которых – дети.
"Мы понимаем, что потеря жилья – это огромное испытание для каждой семьи. Наша задача – не только обеспечить временное размещение пострадавших, но и помочь им вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Мы делаем все возможное, чтобы каждый, кто пострадал от паводка, получил поддержку и необходимую помощь. Совместными усилиями мы преодолеем все трудности и постараемся восстановить все, что было утрачено", – сказал депутат Казыбек Алишев.
Всего для жителей Актюбинской области, пострадавших от наводнения, строится 517 домов в разных районах. Дополнительно за счет государства приобретено 383 квартиры.
Самое читаемое
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- "Нам нужна нормальная техника и зарплата" - сотрудники "Семей Орманы" о ситуации в резервате
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации