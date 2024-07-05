Депутаты встретились с оставшимися без жилья актюбинцами

Депутаты посетили один из эвакуационных пунктов города Актобе, где в настоящее время проживают около 40 человек, оставшихся без жилья в результате паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Жители дачного поселка в окрестностях Актобе оказались на улице из-за природной стихии всего за пару часов. Успели лишь забрать документы. Сейчас они проживают в эвакуационном пункте в общежитии Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова.

В настоящее время в данном эвакопункте проживают 9 семей из 39 человек. А всего по городу Актобе работают 7 пунктов временного размещения, где сейчас проживают 695 человек, 325 из которых – дети.

"Мы понимаем, что потеря жилья – это огромное испытание для каждой семьи. Наша задача – не только обеспечить временное размещение пострадавших, но и помочь им вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Мы делаем все возможное, чтобы каждый, кто пострадал от паводка, получил поддержку и необходимую помощь. Совместными усилиями мы преодолеем все трудности и постараемся восстановить все, что было утрачено", – сказал депутат Казыбек Алишев.

Всего для жителей Актюбинской области, пострадавших от наводнения, строится 517 домов в разных районах. Дополнительно за счет государства приобретено 383 квартиры.