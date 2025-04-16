Депутаты парламента выразили обеспокоенность неэффективным использованием средств утилизационного сбора и слабым развитием переработки отходов в Казахстане. Запрос озвучен в ходе пленарного заседания мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"Более десяти лет назад в стране был введён утилизационный сбор. С одной стороны — для защиты отечественного автопрома, с другой — для развития экологической промышленности. Сегодня мы хотим заострить внимание именно на втором пункте. К сожалению, утильфонд не решил задачу экологии", — заявили депутаты.

По их данным, ежегодно в стране образуется около 5 миллионов тонн бытовых отходов, но перерабатывается лишь 26%, и то — преимущественно за счёт первичной сортировки, а не глубокой переработки. Из миллиарда тонн промышленных отходов перерабатывается всего 11%, остальное — захоранивается на полигонах.

"Для сравнения: в Японии более 80% отходов подвергается глубокой переработке, а на полигоны отправляется менее 5%. У нас же всё наоборот", — отметили парламентарии.

Депутаты также указали, что из 94 запланированных мусорных полигонов профинансировано всего 6, а мусороперерабатывающие заводы, так и не запущенные в эксплуатацию, стали символами коррупции. Новые же проекты даже не начинались.

Особое внимание в запросе уделено работе АО "Жасыл Даму", которое в 2023 году стало новым оператором утилизационного сбора. По информации депутатов, на счетах компании аккумулировано 406 млрд тенге, половина из которых перешла от прежнего РОП, а вторая половина накоплена за счёт текущих сборов.

"Административные расходы "Жасыл Даму" составляют почти 4 миллиарда тенге в год. Кроме фонда оплаты труда, есть вопросы и к другим потраченным суммам. За два года "Жасыл даму" выделил фонду развития промышленности 140 млрд тенге на проекты в обрабатывающей промышленности по улучшению состояния окружающей среды. Из них непосредственно на мусоропереработку потрачено 3,5 млрд тенге или 2,5% средств, — говорится в запросе. — Остальное ушло на закуп автобусов, сельхоз- и дорожной техники. Хорошее дело — но какое оно имеет отношение к переработке отходов?"

По мнению депутатов, компания сегодня фактически не знает, как распорядиться средствами.

"Регулятор придумывает инициативы вроде субсидирования мусорных тарифов или финансирования исследований, которые никак не связаны с переработкой отходов. Деньги есть — направления нет", — подчеркнули они.

В связи с этим депутаты предложили:

Провести комплексную оценку эффективности деятельности АО "Жасыл Даму", включая ревизию административных расходов и численности штата; Ввести прозрачный механизм отчётности и распределения средств, включая обязательную отчётность перед Парламентом и использование цифрового тенге для отслеживания движения средств; Ограничить цели расходования до финансирования лизинга оборудования и субсидирования глубокой переработки отходов.

Парламентарии подчеркивают: "Не хотелось бы выносить сор из избы… тем более, что нести его особо некуда. Но итоги "нового подхода" к утилизации, увы, неутешительны".