Депутаты требуют раскрыть условия соглашений с недропользователями

Депутаты Мажилиса Бакытжан Базарбек и Азат Перуашев на пленарном заседании палаты потребовали раскрыть условия Соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"С 1997 года все месторождения находятся в руках инвесторов. Это Тенгиз Шевройл, Карачаганак. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня о контрактах, заключенных с ними, население не знает. А по Конституции население является владельцем всех ресурсов. Есть ли возможность открыть эту информацию для населения и готовы ли мы ее открыть?", - указал депутат Бакытжан Базарбек.

В свою очередь депутат Азат Перуашев напомнил, что согласно новой редакции Конституции земля и недра принадлежат народу.

"Поправки касаются трех основных вопросов. Во-первых, опубликования условий Соглашения о разделе продукции – СРП", - отметил он.

Однако вице-министр энергетики Асхат Хасенов в ответ заявил, что сейчас информация открыта и можно узнать, какие недропользователи налоги выплачивают, какие проводят социальные проекты и какую помощь оказывают, сколько денег выделяют.

"Такая информация открыта. По поводу другой информации у нас есть рабочая группа по данному законопроекту, депутат Едил Жанбыршин возглавляет ее, если в рамках рабочей группы будут предложения, мы готовы это обсудить. По этим контрактам, согласно международным требованиям, в настоящее время по согласию двух сторон если это оговорено, то информация будет открыта", - добавил вице-министр.

Но позже в кулуарах депутат Дюсенбай Турганов заявил, что условия заключенных ранее контрактов раскрыть невозможно.