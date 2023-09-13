Депутаты требуют раскрыть условия соглашений с недропользователями
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Депутаты Мажилиса Бакытжан Базарбек и Азат Перуашев на пленарном заседании палаты потребовали раскрыть условия Соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"С 1997 года все месторождения находятся в руках инвесторов. Это Тенгиз Шевройл, Карачаганак. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня о контрактах, заключенных с ними, население не знает. А по Конституции население является владельцем всех ресурсов. Есть ли возможность открыть эту информацию для населения и готовы ли мы ее открыть?", - указал депутат Бакытжан Базарбек.
В свою очередь депутат Азат Перуашев напомнил, что согласно новой редакции Конституции земля и недра принадлежат народу.
"Поправки касаются трех основных вопросов. Во-первых, опубликования условий Соглашения о разделе продукции – СРП", - отметил он.
Однако вице-министр энергетики Асхат Хасенов в ответ заявил, что сейчас информация открыта и можно узнать, какие недропользователи налоги выплачивают, какие проводят социальные проекты и какую помощь оказывают, сколько денег выделяют.
"Такая информация открыта. По поводу другой информации у нас есть рабочая группа по данному законопроекту, депутат Едил Жанбыршин возглавляет ее, если в рамках рабочей группы будут предложения, мы готовы это обсудить. По этим контрактам, согласно международным требованиям, в настоящее время по согласию двух сторон если это оговорено, то информация будет открыта", - добавил вице-министр.
Но позже в кулуарах депутат Дюсенбай Турганов заявил, что условия заключенных ранее контрактов раскрыть невозможно.
"Эти контракты были заключены между двумя сторонами, и речь в контрактах также шла о конфиденциальности. Поэтому односторонне раскрыть эти контракты мы не можем, потому что это судебные издержки, штрафные санкции, поэтому подписанный контракт, что мы его раскроем, я не могу такие обещания давать, что депутатский корпус примет меры и раскроет все контракты. Если такие прецеденты будут, то Казахстан будет иметь такой имидж на международной арене, если он в одно время подписал, а в другое время взял и раскрыл контакты без согласования с другой стороной. Понимаете, да, к каким это последствиям может привести", - пояснил депутат.
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