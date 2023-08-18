Депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности руководство АО "Арселор Миттал Темиртау"

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии "AMANAT" Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов выступили с совместным заявлением, касательно аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "Арселор Миттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

По их мнению, произошедшее является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала.

"В своих запросах депутаты от партии "AMANAT" требовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджмент компании – иностранных подданных, которые принимают решения об экономии денег, из-за которых гибнут наши сограждане. Несмотря на неоднократные предупреждения господин Миттал, глава транснациональной компании даже не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей наших сограждан. Мы обращаемся к Правительству: час расплаты наступил – нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться!" – говорится в заявлении.

Народные избранники обратились к Генеральному прокурору с требованием привлечь к ответственности руководство АО "Арселор Миттал Темиртау".

"Наши люди для Миттала просто расходный материал, ни тени сожаления с его стороны. Такой инвестор нам не нужен", – считает депутат Снежанна Имашева.

А мажилисмен, член фракции "AMANAT" Никита Шаталов заявил, что Лакшми Миттал не сделал выводы после всех трагедий, которые произошли за последние годы, а менеджменту компании не важно, что гибнут казахстанцы и что их здоровье находится под постоянной угрозой.

"Мы потеряли десятилетия развития технологий добычи и обогащения угля, выплавки стали, так еще на этих объектах мы теряем наших людей. Выход из ситуации очевиден – государство должно выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус ни вложил ничего. Я не вижу причин, почему мы должны это терпеть. "Арселор" в самом прямом смысле обогащается на смертях наших соотечественников", – сказал депутат.

Напомним, ранее мажилисмен Ерлан Саиров заявлял, что Лакшми Миттал получил народное достояние за бесценок, а сама компания "Арселор Миттал Темиртау" задолжала более 700 млн тенге казахстанским поставщикам товаров и услуг.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Найдено тело одного погибшего. Восемь человек пострадали и находятся в больнице, из них двое в тяжёлом состоянии. Ведутся поиски ещё четырёх человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннее расследование причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.