Депутаты Народной партии Казахстана направили депутатский запрос к заместителю Премьер-Министра Ермеку Кошербаеву с просьбой провести служебное расследование в отношении халатности местных исполнительных органов в вопросе ремонта и обслуживания школ, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане реализуется национальный проект "Комфортная школа". До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. Вместе с тем, Глава государства отметил, что по всей стране в капитальном ремонте нуждаются почти 1300 школ. Из них проведут реновацию 1 164 школ, 54% из которых расположены в сельской местности. Все государственные школы строятся на средства казахстанских налогоплательщиков из бюджета страны. Только на строительство комфортных школ определено более 2 трлн тенге.

Депутаты выразили надежду, что качество всех школ, которые строят и ремонтируют будет высоким. Однако они напомнили и о других школах, которых более 7 тыс в стране, которые тоже нуждаются в постоянном ремонте и уходе.

Далее они привели пример бесхозяйственного отношения к школьному зданию местными исполнительными органами.

"Школа №30 в Атырау была построена сравнительно недавно – в 2002 году. В 2018 году в здании уже тотально протекала кровля. В остальном же, здание было в хорошем состоянии. Однако, средств на ремонт кровли не выделили. В 2022 году школу закрыли. Учащихся разместили в нескольких школах. В 2023 году здание школы признали аварийным, а в апреле 2024 года акиматом Атырау принято решение о сносе здания со строительством на этом месте новой школы", - высказались в НПК, назвав данный факт примером неэффективного использования бюджетных средств.

В связи с этим Народная партия Казахстана считает необходимым: