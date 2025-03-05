Депутаты требуют мониторинг состояния школ после инцидента в Атырау
Депутаты напомнили правительству о школах, которые нуждаются в ремонтах.
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Депутаты Народной партии Казахстана направили депутатский запрос к заместителю Премьер-Министра Ермеку Кошербаеву с просьбой провести служебное расследование в отношении халатности местных исполнительных органов в вопросе ремонта и обслуживания школ, передаёт BaigeNews.kz.
В Казахстане реализуется национальный проект "Комфортная школа". До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. Вместе с тем, Глава государства отметил, что по всей стране в капитальном ремонте нуждаются почти 1300 школ. Из них проведут реновацию 1 164 школ, 54% из которых расположены в сельской местности. Все государственные школы строятся на средства казахстанских налогоплательщиков из бюджета страны. Только на строительство комфортных школ определено более 2 трлн тенге.
Депутаты выразили надежду, что качество всех школ, которые строят и ремонтируют будет высоким. Однако они напомнили и о других школах, которых более 7 тыс в стране, которые тоже нуждаются в постоянном ремонте и уходе.
Далее они привели пример бесхозяйственного отношения к школьному зданию местными исполнительными органами.
"Школа №30 в Атырау была построена сравнительно недавно – в 2002 году. В 2018 году в здании уже тотально протекала кровля. В остальном же, здание было в хорошем состоянии. Однако, средств на ремонт кровли не выделили. В 2022 году школу закрыли. Учащихся разместили в нескольких школах. В 2023 году здание школы признали аварийным, а в апреле 2024 года акиматом Атырау принято решение о сносе здания со строительством на этом месте новой школы", - высказались в НПК, назвав данный факт примером неэффективного использования бюджетных средств.
В связи с этим Народная партия Казахстана считает необходимым:
- Провести служебное расследование в отношении сотрудников Департамента инфраструктурного развития Министерства просвещения РК, которые не обеспечили надлежащий контроль за проведением своевременного текущего и капитального ремонта школы-гимназии № 30 Атырау со стороны местных органов власти, и привлечь виновных лиц к ответственности.
- Принять меры по обеспечению надлежащего контроля действий акимата Атырауской области в отношении школы-гимназии № 30 Атырау, в том числе по выявлению круга виновных в отсутствии проведения ремонтов с 2018 года, а также в части проверки объективности и обоснованности решения о сносе здания существующей школы и строительства новой.
- Провести комплексный мониторинг технического состояния школ страны, для оперативного выявления аналогичных случаев бездействия со стороны местных органов власти, и принять меры, по обеспечению надлежащего контроля за проведением текущих и капитальных ремонтов со стороны Департамента инфраструктурного развития Министерства просвещения РК. Создать открытую для граждан цифровую карту состояния школ страны для системного мониторинга и рационального сохранения школьных зданий.
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