Депутаты сената приняли участие в форуме, посвященном 95-летию Чингиза Айтматова в Бишкеке

VII Казахстанско-Кыргызский форум прошёл в Бишкеке. В рамках официального визита в Кыргызстан члены делегации сената парламента РК под руководством Маулена Ашимбаева встретились с президентом КР Садыром Жапаровым, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер cената обозначил заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества с Кыргызской Республикой. Он отметил, что этому способствует активный и доверительный политический диалог на всех уровнях. В первую очередь, между лидерами двух стран.

Садыр Жапаров также подчеркнул высокий уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества Казахстана и Кыргызстана на различных площадках. В этой связи отмечена важность сохранения и углубления взаимодействия, в том числе по линии парламентов двух стран.

Кроме того, казахстанские парламентарии приняли участие в работе VII казахско-кыргызского форума, посвященного 95-летию Чингиза Айтматова. В числе его участников акыны, писатели, историки, а также исследователи творчества Чингиза Айтматова из Казахстана и Кыргызстана.

В выступлении в ходе форума Маулен Ашимбаев подчеркнул особую роль представителей интеллигенции двух стран в сохранении и развитии культурно-гуманитарных отношений между братскими народами.

"История казахско-кыргызских взаимоотношений имеет глубокие корни. Мы братские народы, веками живущие рядом друг с другом, имеющие единую историю и традиции. У нас общие культура, язык и религия. На самом деле для казахов нет нации ближе, чем кыргызы. И такую дружбу и братство важно поддерживать и укреплять. По поручению президентов двух стран Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожаевича Жапарова предпринимаются действенные меры по развитию сотрудничества в экономической, социальной, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также отметил, что творчество великого писателя Чингиза Айтматова одинаково почитаемо для кыргызов и для казахов. Писателю присвоено звание "Народный писатель Казахстана", в его честь названы улицы, а также проводятся масштабные культурные мероприятия и творческие вечера.

"В произведениях Чингиза Айтматова, на которых мы выросли, прослеживаются знакомые сердцу казахские мотивы: просторы степи и исторические события того времени. Несомненно, такие произведения, как "Белый пароход", "Жанпида", "И дольше века длится день", принадлежащие великому писателю, являются бесценным достоянием человечества и вошли в золотой фонд мировой литературы. В них продвигались истинные человеческие ценности. Кроме того, личность и творчество писателя - это духовный мост казахско-кыргызской дружбы", - акцентировал Маулен Ашимбаев.

Спикер сената подчеркнул, что высказанные в ходе форума мнения и предложения будут учтены и проработаны в предстоящий период. Выражая признательность и благодарность представителям кыргызской интеллигенции по укреплению взаимоотношений между нашими странами и народами от имени президента Казахстана председатель сената вручил ряду кыргызских деятелей государственные награды нашей страны.

Казахстанские парламентарии также в этот день возложили цветы к памятнику великому мыслителю и поэту Казахстана Абаю Кунанбаеву.