Вопросы развития внутристрановой ценности и поддержки отечественных производителей обсудили в Мажилисе в рамках заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию под председательством Едиля Жанбыршина.

Открывая заседание, Едил Жанбыршин напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил поддерживать отечественных производителей через справедливые меры защиты для локализации импорта. В этой связи в июне 2023 года при Министерстве энергетики была создана рабочая группа по увеличению доли отечественных товаров в закупках транснациональных нефтегазовых компаний, работающих на крупных нефтегазовых проектах Казахстана: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

"Сегодня мы рассмотрим итоги годичной работы рабочей группы по теме "Реализация соглашений о разделе продукции". В частности, 15 мая 2024 года 23 отечественных производителя заключили контракты с "Тенгизшеврон" (13 контрактов – на 52 млн долларов), "НСОС" (5 контрактов – на 79 млн долларов) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО)" (5 контрактов – на 105 млн долларов) на общую сумму 240 млн долларов. Основной вопрос на повестке дня – закупка компанией "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" отечественных товаров в 2024 году и её планы по работе в этом направлении в 2025 году", – отметил председатель профильного комитета.

Генеральный директор ТОО "КПО" Марко Марсили сообщил, что с момента совместной работы с депутатами и Правительством в этом направлении доля местного содержания по товарам на проекте Карачаганак выросла с 7% в 2022 году до 18% в 2024 году. Заключены 23 меморандума о взаимопонимании с отечественными производителями, по четырём из которых в марте-апреле этого года планируется проведение тендера, ещё по четырём – ведутся работы раннего этапа сотрудничества.

При этом по ряду наименований товаров компания преодолела требуемый уровень локализации. Например, при необходимых 55% локализация модулей для программы подключения скважины (ТОО "Caspian Contractor Trust") составила 67%, а по панелям управления устьем скважины (ТОО "Green Spark Limited") – 30,9% (треб. 14%).

Теперь в числе приоритетных задач – локализация товаров, используемых в рамках сервисных контрактов, создание онлайн-платформы по местному содержанию, внедрение обязательного пакета товаров, работ и услуг для всех контрактов. Также в планах создание и регулярное обновление списка квалифицированных казахстанских производителей, увеличение удельного веса части местного содержания при оценке тендера и другие.

По информации вице-министра энергетики Кудайбергена Арымбека, по итогам 2024 года общий объём закупа товаров, работ и услуг "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" составил 485,7 млрд тенге, доля внутристрановой ценности – 64,9% на сумму 315 млрд тенге. Вместе с этим имеется потенциал к локализации ОЕМ-производителей запасных частей компрессоров и газовых турбин на сумму 6,3 млрд тенге, а также товаров от фирм производителей оригинального оборудования на сумму 3,9 млрд тенге.

"Одним из результатов совместной работы являются подписанные "КПО" в мае 2024 года пять контрактов с отечественными производителями товаров и поставщиками работ (услуг) на общую сумму порядка 105 млн долларов, семь контрактов – в октябре на общую сумму 88,3 млн долларов и два контракта – в декабре на общую сумму 5,6 млн долларов", – доложил вице-министр.

По его словам, уже в этом году планируется реализовать заключённые меморандумы с товаропроизводителями и завершить внедрение электронной системы закупок E-procurement.

Также депутатам представили информацию о деятельности Международного центра развития нефтегазового машиностроения. Его генеральный директор Дастан Абишев сообщил, что центр был создан по инициативе Правительства и трёх крупных операторов нефтегазового сектора для консолидации и анализа данных о потребностях в товарах нефтегазового машиностроения, анализа отечественного рынка и развития потенциала казахстанских производителей, привлечения инвестиций и трансфера технологий.

В ходе обсуждения депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов напомнил, что на данный момент в работе у депутатов находится законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров. В его рамках планируется введение единого реестра казахстанских производителей. В этой связи он отметил необходимость отбирать потенциальных поставщиков для нефтегазовых компаний из реестра, чтобы быть уверенными, что предлагаемые производителями товары действительно имеют казахстанское происхождение.

Депутаты подняли и другие вопросы. В частности, каким образом будет соблюдаться прозрачность закупок, насколько участие в тендере будет доступным для малых производителей. Снежанна Имашева отметила, что большой потенциал имеет сотрудничество с участниками программы "Ауыл аманаты", которые уже начали поставлять свою продукцию для сервисных компаний в нефтегазовом секторе. На сегодня партнеры КПО ежемесячно закупают у сельхозпроизводителей Западно-Казахстанской области 200 тыс. яиц, 500 кг сливочного масла, 30 тонн картофеля, 17 тонн лука, по 10 тонн моркови и капусты.

В заключение председатель комитета Едил Жанбыршин подчеркнул, что работу по развитию местного содержания и поддержке отечественных производителей нужно продолжать. Необходимо ежегодно увеличивать долю казахстанского содержания, открывать и расширять в стране производство товаров и оборудования для предприятий нефтегазового сектора. Ведь это дополнительные рабочие места, поступления в бюджет, новые инновационные технологии, рост квалифицированных кадров.