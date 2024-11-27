Депутаты рассмотрят проект соглашения о строительстве Россией трех ТЭЦ в Казахстане
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Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан", передает BaigeNews.kz.
Депутат Едил Жанбыршин отметил, что соглашение определяет условия выполнения работ по проектированию, изготовлению, поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей, а также механизма льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспертного кредита.
Также Мажилис принял в работу проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия о реализации проекта ветровой электростанции".
Соглашение направлено на реализацию мер по противодействию глобальному потеплению с использованием ВИЭ, зеленых технологий и инноваций на территории Казахстана, осуществление сотрудничества между двумя странами. В рамках рассматриваемого соглашения предусматривается строительство ветряной электростанции в Жетысуской области мощностью 1 ГВт.
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