Депутаты рассмотрят проект соглашения о строительстве Россией трех ТЭЦ в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан", передает BaigeNews.kz.

Депутат Едил Жанбыршин отметил, что соглашение определяет условия выполнения работ по проектированию, изготовлению, поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей, а также механизма льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспертного кредита.

Также Мажилис принял в работу проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия о реализации проекта ветровой электростанции".

Соглашение направлено на реализацию мер по противодействию глобальному потеплению с использованием ВИЭ, зеленых технологий и инноваций на территории Казахстана, осуществление сотрудничества между двумя странами. В рамках рассматриваемого соглашения предусматривается строительство ветряной электростанции в Жетысуской области мощностью 1 ГВт.