Депутаты рассмотрели вопросы совершенствования законодательства в сфере отмывания доходов
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
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Депутаты Мажилиса в рамках визита в АФМ ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.
Представители Агентства и депутаты Мажилиса Парламента отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.
Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.
Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны.
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