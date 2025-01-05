Депутаты мажилиса в первые дни нового года отправились в регионы. Лукбек Тумашинов и Ерлан Саиров ознакомились с ходом строительства гематологического центра в Усть-Каменогорске. Павел Казанцев, Самат Нуртаза и Нартай Сарсенгалиев - с готовностью к работе новой комфортной школы в жилом массиве Уркер в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Гематологический центр в Усть-Каменогорске призван вывести на более высокий уровень диагностику и лечение болезней системы крови и кардио-сосудистой системы. Это позволит значительно повысить качество оказания медпомощи в стране.

"Центр строится в рамках предвыборной программы партии AMANAT. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до конца года. Своевременное и качественное выполнение строительных работ находится под прямым контролем партии. Кроме того, в прошлом году мы приняли закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Он разработан совместно с врачами и призван защитить их интересы. Мы продолжим работу в этом направлении", – поделился Ерлан Саиров.

Объект будет включать в себя несколько корпусов. В главном корпусе расположатся дневной стационар химиотерапии, детский стационар, отделение соматики, отделение взрослой гематологии, отделения кардиологии и кардиохирургии, а также отделение трансплантации костного мозга. Будет работать и консультативно-диагностическое отделение. Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком.

"На данный момент осталось выполнить внутренние работы. Также закупаются инструменты и оборудование. Необходимо завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию в установленный срок. Нужно отметить, что здание строится за счёт возвращённых из-за границы активов. Далее следует усилить контроль за качеством строительства, а все работы проводить в соответствии с установленными стандартами. Своевременный ввод объекта в эксплуатацию внесёт существенный вклад в улучшение условий жизни жителей региона и его развитие", – подчеркнул Лукбек Тумашинов.

Общая стоимость проекта составляет 71,3 миллиарда тенге. С начала строительства освоено 37,7 миллиарда тенге. Выполнено 78% строительных работ.

Мажилисмены от партии AMANAT Павел Казанцев, Самат Нуртаза и Нартай Сарсенгалиев побывали в новой комфортной школе в жилом массиве Уркер в Астане.

Дефицит школьных мест беспокоил жителей на протяжении многих лет. Однако вопрос снят с повестки дня со сдачей в эксплуатацию школы нового образца, построенной в рамках предвыборной программы партии AMANAT. Она распахнёт двери для 2 тысяч учеников уже 9 января.

В ходе осмотра объекта Павел Казанцев отметил, что одним из важнейших приоритетов инициированного президентом национального проекта "Комфортная школа" является поддержка отечественных производителей товаров и услуг. В частности, главное требование к застройщикам – наличие не менее 70% местного содержания.

"Регулируемая мебель, оборудование, стройматериалы – практически полностью отечественного производства, на 90% казахстанское. Такой подход стратегически важен, так как использование продукции, произведённой в Казахстане, способствует росту национальной экономики. Это же наши рабочие места, оборот экономики, денег, это всё здесь", – подчеркнул Павел Казанцев.

Самат Нуртаза обратил внимание на то, что темпы демографического роста в стране являются серьёзным вызовом для системы образования, поэтому нехватка мест в школах – одна из наиболее актуальных проблем.

"Данная школа №33 будет носить имя выдающегося певца Амре Кашаубаева. Приятно заметить, что в здании особое внимание уделено безопасности учащихся. Благодаря инициативе Главы государства в рамках нацпроекта такие школы будут строиться и в отдалённых населённых пунктах страны", – отметил депутат.

В Астане уже открыты 11 комфортных школ. Всего в рамках нацпроекта в столице построят 24 школы нового образца для 90 тысяч школьников.