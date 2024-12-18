Депутаты Мажилиса Парламента РК обратились к премьер-министру РК Бектенову О.А., министру экологии и природных

ресурсов РК Нысанбаеву Е. Н., передаёт BaigeNews.kz.

"Поводом для нашего депутатского запроса послужило обращение в нашу партию техников-метеорологов РГП "Казгидромет" – важной службы, подведомственной Министерству экологии и природных ресурсов. Рядовые сотрудники "Казгидромет" жалуются на ряд проблем. Первое – на низкую оплату труда. Техникам-метеорологам, которые находятся на передовой метеорологических наблюдений, сегодня очень сложно прокормить семьи. Их средняя заработная плата составляет 120 тысяч тенге. А ведь именно от их кропотливого труда зависит прогнозирование не только ежедневной, но и долгосрочной погоды, а также опасных погодных

явлений: паводков и прочих стихийных бедствий. На прогнозные данные "Казгидромет" ориентируются предприятия многих сфер экономики – от сельского хозяйства до авиации", - сообщили депутаты.

Парламентарии заявили, что метеорологи ведут наблюдения круглосуточно, собирая и фиксируя данные о температуре и влажности воздуха, температуре почвы (на поверхности и на глубинах), атмосферном давлении, скорости и направлении ветра,

атмосферных явлениях (опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях), гололёдно-изморозевых явлениях, количестве и интенсивности осадков, снежном покрове (высоте, плотности, запасе воды), облачности (количестве, форме и высоте).

"Они дежурят сутками, в отдалении от жилых массивов, и зачастую метеостанции располагаются не в капитальных зданиях, а в

приспособленных контейнерах без центрального отопления, водоснабжения и прочих благ цивилизации. Работая в таких условиях, техники-метеорологи получают мизерную по нынешним меркам зарплату. Отмечу, что ее повышения в июне 2023 года они добились с большим трудом. При этом вместо обещанных 100% техникам повысили зарплату на 70%, но даже при этом она продолжает оставаться мизерной. Второе – в РГП уравняли категории сотрудников, не производят абсолютно никаких доплат – ни за выслугу лет, ни за дополнительные наблюдения. Одна снегосъемка оплачивается по тарифу 1200 тенге. А ведь это непростой процесс – техники идут в степь за 2-3,5 километра от станции, в обычной обуви (а не на лыжах или снегоступах) по глубокому снегу, рискуя здоровьем, а также жизнью: они в любой момент могут встретиться с дикими зверями либо одичавшими собаками. Третье – ввели суммированный учет рабочего времени, в связи с чем сотрудники метеостанций даже не получают полный оклад в месяц, хотя каждый из них перерабатывает ежемесячно не менее 10 часов. Оплата сверхурочных опять же производится только в конце года, когда заработанные деньги уже не имеют актуальную стоимость. К тому же из фактически отработанных сверхурочных часов высчитывают отпускные, больничные и т.д. Практически отсутствует система премирования работников – к государственным и другим общим праздникам премий нет вообще, ко Дню метеоролога и Дню эколога техники - метеорологи получили по 25% оклада", - добавили депутаты.

Сотрудники "Казгидромет" очень ответственно относятся к своей работе, любят и ценят её, понимают всю её важность. Они не просят астрономических окладов, как, например, у иных отдельных квазигосударственных предприятий и отдельных функционеров, эффективность которых при этом вызывает большие вопросы. Однако при попытках отстоять свои права перед руководством техники слышат угрозы просто-напросто закрыть метеостанции.

"Разве мы не живём в правовом государстве, где права простых граждан гарантированы Конституцией так же, как и права чиновников? – вопрошают сами метеорологи. Насколько известно, с 1 июля повысили заработные платы работникам лесных, природоохранных и экологических организаций – все они подведомственны Министерству экологии и природных ресурсов. Но "Казгидромета" в их числе нет. Разве это справедливо? Тем более, что в прошлом году этим службам увеличивали зарплаты практически одновременно – в июне. Техники-метеорологи говорят, что у них сложилось впечатление, что руководство РГП "Казгидромет" взяло курс на экономию средств не за счет своих зарплат, а за счет рядовых сотрудников. В начале года в ответ на просьбы техников руководство "Казгидромет" ответило, что "вопрос о повышении заработной платы решается госорганами". Однако год уже подошел к концу, а вопрос так и висит в воздухе. В связи с этим депутаты Общенациональной социал-демократической партии просят вас услышать чаяния метеорологов, в приоритетном порядке рассмотреть наболевшие вопросы и обеспечить техникам-метеорологам достойную оплату труда, увеличив нынешние оклады на 100%. Также просим обеспечить выплату всех полагающихся надбавок за дополнительные наблюдения, добавить дополнительные дни к очередным отпускам, и предусмотреть премии к государственным и прочим праздникам. Ответ прошу предоставить письменно в установленные законом сроки", - говорится в обращении депутатов.

Напомним, названы профессии с самыми высокими зарплатами в Казахстане.