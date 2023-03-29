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Акорда Сегодня, 14:25
275
Сегодня, 14:25
275
Фото: Акорда

Депутаты приняли изменения в регламент мажилиса

Изменения коснулись расширения полномочий партий, прошедших в мажилис. Народные избранники предложили исключить минимальную численность депутатов, необходимых для регистрации фракции, передаёт BaigeNews.kz

Таким образом, сформировать свои фракции в мажилисе смогли все шесть партий: AMANAT, Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана", партия "Ауыл" и Общенациональная социал-демократическая партия.

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Сегодня, 14:25
275
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