Депутаты придумали как снизить износ тепловой инфраструктуры в Казахстане

Депутаты сената на пленарном заседании рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими поправками. Документы направлены на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил сенатор Серик Шайдаров сообщил, что сегодня теплоэнергетика в Казахстане одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически и энергетически неэффективных и инвестиционно непривлекательных сфер.

"Износ теплосетевой инфраструктуры в Казахстане более 54%, технологические потери в сетях – порядка 30%. Из 37 функционирующих ТЭЦ, 28 (76%) ТЭЦ работают более 50 лет. Износ тепловых сетей составляет 53% при общей протяженности порядка 13 тыс. км. Текущая ситуация в теплоэнергетике требует разработки эффективных решений, учитывающие новые реалии, бюджетные ограничения, и сложившиеся технико-технологические и организационно-экономические особенности теплоэнергетики. Кроме того, суровые климатические условия в отдельных регионах страны возводит теплоснабжающий сектор экономики в ранг наиболее социально значимых", - отметил он.

По его словам, разработка отдельного отраслевого закона о теплоэнергетике является безусловной необходимостью.

"Закон направлен на устранение существующих недостатков в сфере теплоэнергетики, таких как: отсутствие эффективного контроля и единой долгосрочной стратегии, отсутствие разграничения полномочий государственных органов, определяющих политику в отрасли. В соответствии с Законом министерство энергетики наделяется значительными контрольными функциями в части технического состояния и эксплуатации тепловых сетей и источников тепловой энергии. И это правильное решение", - резюмировал сенатор.

Отметим, что сопутствующими поправками внесена ответственность за нарушение субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности к отопительному сезону также будет наказываться штрафом.