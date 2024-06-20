Депутаты придумали, как отсеивать псевдокомпании от госзакупок в Казахстане

Депутаты сената одобрили закон "О государственных закупках" с сопутствующими поправками, которым предлагается снижать баллы участника при наличии у него не завершенных или надлежаще либо неисполненных договоров закупок. Документы направлены на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Такая норма заложена в законе "О государственных закупках". Основная цель документа - повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшая автоматизация и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам.

"Актуальность рассматриваемого закона не вызывает сомнения. С целью совершенствования механизма государственных закупок законом вводится ряд прогрессивных норм. Так, для исключения участия в закупках псевдокампаний предлагается норма, согласно которой в госзакупках заказчик будет вправе требовать от поставщика наличия материальных и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в административно-территориальной единице по месту выполнения работ", - сказал депутат Шакарим Буктугутов.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей предоставляется возможность заключения офтейк-контрактов способом из одного источника.

"Государственные закупки товаров, работ и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства будут осуществляться по перечню, который утверждается уполномоченным органом. Данная норма направлена на поддержку отечественных МСБ. В настоящее время имеют место случаи, когда госзакупки выигрывают одни и те же компании с явными признаками аффилированности. С целью исключения этого будет предусмотрен порядок снижения баллов участника при наличии у него не завершенных или надлежаще либо не исполненных договоров закупок", - отметил депутат.

Законом вводятся также нормы по договору о строительстве "под ключ" - аналог EPC контракта, который широко используется во всем мире.

В заключении профильного комитета сказано, что документом предусматриваются следующие новеллы:

внедрение элементов общественного контроля;

оптимизация и сокращение процедур закупок;

внедрение элементов устойчивых государственных закупок;

для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП, для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов товаров, работ и услуг – до 4000 МРП.

Кроме того, законом также усиливается ответственность поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства. Наряду с этим, документом предусмотрено сокращение объема передаваемых поставщиком выполняемых работ (услуг) субподрядчикам с 50 до 30 % в целях надлежащего исполнения обязательств. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполняемых работ либо услуг.