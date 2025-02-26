Депутаты предложили запретить передачу земель под детские сады в частную собственность
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Новый законопроект по вопросам культуры и образования предлагает запретить передачу земель под детские сады в частную собственность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов пояснил, что данное ограничение не означает запрет на строительство частных детских садов. По его словам, инвесторы смогут получать земельные участки для этих целей, но без возможности их перепродажи или смены целевого назначения.
"Сейчас в генеральных планах городов в обязательном порядке предусматриваются участки для детских садов. Главное – не передавать их в частную собственность, чтобы вместо детсада не построили, к примеру, развлекательный центр", – отметил депутат.
Аймагамбетов также объяснил, почему этот вопрос подняли именно сейчас.
"До этого у нас была программа "Балапан". Мы думали, что решим всю проблему силами частных детских садов. Но сейчас мы видим, что нельзя ограничиться открытием частных детских садов. Поэтому в Алматы, Астане начали строить государственные детские сады, но земельных участков под них не хватает", - сказал Аймагамбетов.
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