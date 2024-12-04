Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за кражу невест

В ходе обсуждения поправок в закон "О культуре" депутаты мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за кражу невест, передает BaigeNews.kz.

На заседании Мурат Абенов рассказал, что на встрече со студентами ему продемонстрировали видео с кражей невесты. Он отметил, что деятели культуры иногда пропагандируют такое поведение.

"Показали ролик мне, где девушку украли. Там ее кто-то рядом уговаривает и требует, чтобы написала, что по своей воле пришла. Девушки говорят, что их права нарушают, никто не намерен их соблюдать. Известные певцы поют о краже невест, и это дальше транслируется с экранов и со сцены. Мы должны в законах поставить жесткий заслон такому явлению", – сказал депутат.

По его словам, в 2023 году таких фактов было 13. В этом году за восемь месяцев только в Туркестанской области уже 18 инцидентов.

Позицию Абенова поддержал депутат Едил Жанбыршин. Он считает, что нужно уделять внимание воспитанию детей.

"Это не смешно. Мы все растим девочек. Сейчас время такое стало - с улицы крадут, без согласия родителей, без ведома девушки, будто это не человек вовсе, а товар, вещь. Они ломают судьбу человека. Я не понимаю парней. Если не смог завоевать симпатии девушки, то что это за парень? Что за манера "упаковывать" девушку с улицы, пихать в машину и заставлять стать его женой? Это ужасное явление в нашем обществе", – сказал депутат.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов согласился с этим. Он считает, что это важный вопрос.