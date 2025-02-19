Группа депутатов мажилиса во главе с Жанарбеком Ашимжаном направила депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением ввести строгие ограничения для контента TikTok в Казахстане, а также рассмотреть возможность полного запрета платформы для несовершеннолетних, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня Азбука детей – социальные сети, соска – TikTok, колыбельная – Instagram. Влияние этих явлений не меньше, чем от атомной бомбы. В прошлом году мой коллега Ерлан Саиров забил тревогу по поводу негативного влияния платформы TikTok на общество, но так и ничего поменялось", - сказал Жанарбек Ашимжан.

В запросе депутат подчеркнул, что TikTok оказывает негативное влияние на детей и молодежь, формируя у них деструктивные привычки и подрывая национальные ценности. В качестве примера он привел распространение в соцсети рекламы азартных игр, непристойного контента, буллинга и призывов к опасным действиям.

По словам Ашимжана, за последние два года 14,1 миллиона казахстанцев зарегистрировались в TikTok. Основными потребителями этой сети являются дети и молодежь.

Парламентарий отметил, что в ряде стран уже предприняты меры по ограничению TikTok. В частности, Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан частично или полностью ограничили доступ к платформе, а во Франции, Австралии, ЕС и Канаде введены строгие правила для подростков. В самом Китае, который считается родиной TikTok, эта платформа недоступна.

Депутат предложил правительству ограничить весь контент в TikTok, противоречащий этике, национальным ценностям, традициям и обычаям, отравляющий умы детей, вызывающий негативные привычки.

Кроме того, мажилисмен требует разработать механизмы строгого контроля или полного запрета TikTok для несовершеннолетних.