В Казахстане на водоснабжение потратили 1,4 трлн тенге и намерены выделить еще миллиарды

В Казахстане для достижения поставленных задач по 100% обеспечению доступа к чистой питьевой воде в городах и селах за последние годы из республиканского бюджета выделяются значительные средства. По данным ВАП, в рамках различных программ на развитие системы водоснабжения и водоотведения за период с 2015 по 2023 годы было направлено 1,4 трлн тенге государственных инвестиций. На 2025-2027 годы из республиканского бюджета запланировано финансирование в объеме 121 млрд тенге на реализацию еще 126 бюджетных инвестиционных проектов, в том числе 114 проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения. С запрос к первому заместителю премьер-министра Роману Скляра выступила депутат Мажилиса Юлия Кучинская, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская отметила, в рамках рассмотрения трехлетнего проекта бюджета Правительством поддержаны предложения фракции партии "Amanat" и выделены дополнительные средства еще на 60 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.

"Однако, вызывают обеспокоенность вопросы дальнейшей эксплуатации, содержания и сохранения систем водоснабжения, особенно в сельской местности. На сегодняшний день к нам поступает информация о том, что в ряде регионов в силу отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, либо нежелания государственных коммунальных предприятий брать на баланс объекты водоснабжения их передают, либо сельским акимам, либо непрофильным предприятиям и организациям. По данным Министерства промышленности и строительства это связано с тем, что в населенных пунктах отсутствуют специализированные эксплуатирующие организации. Построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов, либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для технологической и технической эксплуатации", ― сказала Кучинская.

По ее словам, в заключении Высшей аудиторской палаты приводятся данные местных исполнительных органов, согласно которым в 586 селах сети водоснабжения обслуживаются предприятиями с несвойственными функциями. Подобная практика, подчеркнула Кучинская, "противоречит статье 27 Водного кодекса, где четко указано, что вводимые объекты водоснабжения должны браться на баланс государственными коммунальными предприятиями, а обязательства по обеспечению сохранности систем водоснабжения и водоотведения закреплены за областными акимами, но никак не сельскими".