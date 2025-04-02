В Казахстане предлагают ужесточить уголовную ответственность за "дропперство"
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Депутат Марат Башимов совместно с коллегой Муратом Абеновым считают принципиально необходимым инициировать комплекс законодательных мер по ужесточению ответственности за киберпреступления, передаёт BaigeNews.kz.
По словам мажилисмена, несмотря на неоднократные заявления Президента о первостепенной важности обеспечения безопасности граждан и его поручения принять решительные меры против мошенничества, реальность говорит об обратном.
"Особую тревогу вызывает феномен "дропперов" – лиц, предоставляющих свои банковские карты для отмывания преступных доходов. Такая практика существенно затрудняет расследование и запутывает цепочки финансовых операций. В свою очередь, это способствует росту безнаказанности и подрывает доверие к финансовой системе", - говорит депутат.
В этой связи народные избранники предлагают следующие меры:
- Ужесточить уголовную ответственность за "дропперство" путем внесения изменений в статью 232-1 Уголовного кодекса, увеличив срок лишения свободы за незаконное предоставление доступа к банковским счетам и передачу платежных карт третьим лицам с целью вывода преступных доходов.
- Ввести обязательный активный мониторинг банками подозрительных финансовых операций, особенно связанных с использованием "дроп-карт", и установить административную ответственность для банков за ненадлежащий контроль за счетами клиентов, приведший к совершению преступлений, связанных с "дропперством".
- Наладить оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, банками и другими финансовыми учреждениями для быстрого реагирования на киберугрозы.
"Во всех обществах, в том числе и в нашем, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность, и нашим стратегическим приоритетом является обеспечение безопасности граждан — фундаментальной ценности для каждого человека и общества. Ужесточение ответственности за такие преступления позволит защитить конституционные права простых граждан и наведет порядок в этой сфере", - считает Марат Башимов.
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