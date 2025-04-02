Депутат Марат Башимов совместно с коллегой Муратом Абеновым считают принципиально необходимым инициировать комплекс законодательных мер по ужесточению ответственности за киберпреступления, передаёт BaigeNews.kz.

По словам мажилисмена, несмотря на неоднократные заявления Президента о первостепенной важности обеспечения безопасности граждан и его поручения принять решительные меры против мошенничества, реальность говорит об обратном.

"Особую тревогу вызывает феномен "дропперов" – лиц, предоставляющих свои банковские карты для отмывания преступных доходов. Такая практика существенно затрудняет расследование и запутывает цепочки финансовых операций. В свою очередь, это способствует росту безнаказанности и подрывает доверие к финансовой системе", - говорит депутат.

В этой связи народные избранники предлагают следующие меры:

Ужесточить уголовную ответственность за "дропперство" путем внесения изменений в статью 232-1 Уголовного кодекса, увеличив срок лишения свободы за незаконное предоставление доступа к банковским счетам и передачу платежных карт третьим лицам с целью вывода преступных доходов. Ввести обязательный активный мониторинг банками подозрительных финансовых операций, особенно связанных с использованием "дроп-карт", и установить административную ответственность для банков за ненадлежащий контроль за счетами клиентов, приведший к совершению преступлений, связанных с "дропперством". Наладить оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, банками и другими финансовыми учреждениями для быстрого реагирования на киберугрозы.