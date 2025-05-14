Депутаты Мажилиса предложили учредить в Казахстане новый государственный праздник – День защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня. По мнению мажилисменов, такой шаг подчеркнёт стратегическую важность воспитания и развития подрастающего поколения, укрепит институт семьи и повысит внимание общества к правам и безопасности детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Глава государства неоднократно обращал внимание на развитие молодого поколения казахстанцев. На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника – Дня защиты детей – может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. Дети – стратегический ресурс и основа будущего страны. Создание условий для их безопасного, здорового и всестороннего развития должно быть ключевым приоритетом государственной политики. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение", - подчеркнул депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан.

Среди ожидаемых эффектов от учреждения нового праздника парламентарии выделяют: акцент на безопасности и благополучии детей в государственной повестке, укрепление семейных ценностей, усиление общественного контроля за защитой прав ребёнка, формирование позитивного международного имиджа Казахстана как социально ориентированного государства.