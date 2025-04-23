На пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов поднял вопрос о необходимости модернизации научного образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Он напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее призвал усилить подготовку квалифицированных научных кадров и создать условия для их развития.

"Как подчеркнул Глава государства, в 2023 году лишь 38% из более чем 1500 докторантов успешно защитили диссертации. При этом только около половины из них продолжают научную деятельность. Фракция НПК отмечает, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена существующими требованиями к абитуриентам", — отметил Магеррамов.

По мнению депутата, одной из причин низкой эффективности подготовки научных кадров является излишне либеральный подход к поступлению в магистратуру. Сегодня студенты могут поступать в магистратуру, не имея профильного высшего образования. Это, как считают в НПК, подрывает качество образования и научного потенциала страны.

"Подобный поверхностный подход приведёт к потере интеллектуального капитала и упадку научной сферы. Мы предлагаем ввести обязательное требование профильного образования для поступающих в магистратуру", — подчеркнул депутат.

Что касается докторантуры, в Народной партии считают, что действующие критерии не обеспечивают надлежащего уровня подготовки будущих докторов наук. Сегодня для поступления достаточно иметь девятимесячный стаж и план исследований. Но, как подчеркнул Магеррамов, этого недостаточно.

"Упор должен делаться не на формальные требования, а на реальное исследовательское и профессиональное качество кандидатов. Мы предлагаем ввести обязательный пятилетний промежуток между магистратурой и докторантурой, а также более строгие требования к научным публикациям", — заявил он.

Фракция НПК призывает Министерство науки и высшего образования дать официальный письменный ответ на запрос и пересмотреть порядок приёма в магистратуру и докторантуру в сторону повышения качества, а не количества научных степеней.