Мажилисмены на пленарных сессиях Национального курултая предложили разработать и принять комплексную государственную программу по популяризации чтения в обществе, повышению читательской грамотности школьников и укреплению сети библиотек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Жулдыз Сулейменова на полях Нацкурултая подчеркнула, что в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта особое значение приобретает культура чтения.

"Это является фундаментальной основой интеллектуального, творческого, креативного развития общества и личностей. И в связи с этим мы сегодня предложили разработать и принять комплексную государственную программу по развитию чтения, популяризации чтения в обществе, повышению читательской грамотности среди школьников, а также укреплению сети библиотек", - заявила парламентарий.

По её словам, сегодня библиотекари являются техническими работниками. Однако они должны выступать педагогами-библиотекарями, культурными, а также научными работниками. Именно для этого и нужна комплексная государственная программа.