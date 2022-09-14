Депутаты предлагают Минсоцтруда разделить на два ведомства

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Депутат мажилиса Ерлан Смайлов на пленарном заседании предложил разделить министерство труда и социальной защиты населения на два отдельных ведомства, передает BaigeNews.kz. По его мнению, это нужно сделать для лучшей защиты трудовых прав граждан и улучшения их социального положения.

"Учитывая стратегическую важность сферы труда для устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев, а также многолетнюю неспособность МТСЗН эффективно управлять отношениями в этой ключевой сфере, целесообразным представляется разделить МТСЗН на министерство труда и министерство социального развития, без увеличения затрат из государственного бюджета".

Депутат отметил, что созданному министерству труда нужно разработать новую национальную политику в сфере труда, приоритетом которой будет решение проблем низких доходов, прогрессирующего неравенства, несправедливой пенсионной системы, безработицы, проблем работающей бедности . Такой подход станет основой нового общественного договора между властью и обществом, считает Ерлан Смайлов.