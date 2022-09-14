open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Депутаты предлагают Минсоцтруда разделить на два ведомства
Baigenews.kz Сегодня, 17:49
164
Фото: Baigenews.kz

Депутаты предлагают Минсоцтруда разделить на два ведомства

Депутат мажилиса Ерлан Смайлов на пленарном заседании предложил разделить министерство труда и социальной защиты населения на два отдельных ведомства, передает BaigeNews.kz.  По его мнению, это нужно  сделать для лучшей защиты трудовых прав граждан и улучшения их социального положения.

"Учитывая стратегическую важность сферы труда для устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев, а также многолетнюю неспособность МТСЗН эффективно управлять отношениями в этой ключевой сфере, целесообразным представляется разделить МТСЗН на министерство труда и министерство социального развития, без увеличения затрат из государственного бюджета". 

Депутат отметил, что созданному министерству труда нужно разработать новую национальную политику в сфере труда, приоритетом которой будет решение проблем низких доходов, прогрессирующего неравенства, несправедливой пенсионной системы, безработицы, проблем работающей бедности . Такой подход станет основой нового общественного договора между властью и обществом, считает Ерлан Смайлов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#министерство труда и социальной защиты #депутаты
Сегодня, 17:49
164
Зарина Козова Журналист
Наверх