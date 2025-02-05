Депутат Магеррам Магеррамов направил запрос в адрес вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина и министра юстиции Ернара Сарсембаева с требованием провести аудит зарубежного финансирования в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Парламентарий выразил обеспокоенность деятельностью Агентства США по международному развитию (USAID) и подчеркнул, что его финансирование "чуждой нам идеологии" может негативно сказаться на молодежи.

"В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID – Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием, цитирую: "вредоносных проектов". Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы", - сказал Магеррам Магеррамов.

В запросе указывается, что USAID в 2022–2025 годах выделило 2 миллиона долларов на проекты в Центральной Азии, исполнителем которых стала Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.

Депутат потребовал обнародовать данные о получателях зарубежных грантов, целях их использования и предложил разработать законопроект, защищающий детей от "вредоносных" проектов.

"Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне", - сказал он.

Магеррамов уверен, что так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций.

Напомним, ранее сообщалось, британский журналист и телеведущий опубликовал скандальный пост о разоблачении USAID.