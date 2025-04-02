Депутаты подмели улицы в Косшы
Жители и волонтеры навели порядок в микрорайоне "Лесная поляна".
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В микрорайоне "Лесная поляна" города Косшы прошел областной экологический субботник в рамках национальной акции "Таза Қазақстан". Мероприятие стало важным шагом в повышении экологической культуры жителей, особенно молодежи, и популяризации ценностей патриотизма и бережного отношения к природе, передаёт BaigeNews.kz.
Субботник собрал широкий круг участников: гражданский сектор, представители партии "Аманат", депутаты городского маслихата, активная молодежь, волонтеры, сотрудники коммунальных предприятий и представители объединений собственников имущества. Вместе они активно работали на благо города и природы.
Депутат городского маслихата Ирина Осипова отметила важность участия в таких акциях:
"Чистые улицы, дворы и парки – это качество жизни. Если каждый из нас будет активно участвовать в экологических мероприятиях, мы оставим будущим поколениям чистую и комфортную среду".
В рамках программы "Таза Қазақстан" в Косшы будут регулярно проходить "чистые" четверги и субботники, а также работы по благоустройству историко-культурных памятников, очистке рек и улучшению детских площадок.
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