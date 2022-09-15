Депутаты поддержали переименование столицы

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В Нур-Султане состоялись общественные слушания по переименованию столицы - депутаты маслихата поддержали возвращение прежнего названия города - Астана, передает BaigeNews.kz.

Члены общественного совета, присутсвовавшие на слушании, также выразили поддержку переименованию столицы. Однако, как отметил заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган, роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении государства остается неоценимой.

По словам секретаря столичного маслихата Ерлана Каналимова, порядок переименования столицы должен пройти несколько этапов. После заседания маслихата и принятия решения должно состояться совещание в республиканской ономастической комиссии. Затем документы будут направлены в правительство, а оттуда проект указа отправится на подпись президенту. Только после этого можно будет столицу официально называть Астаной.