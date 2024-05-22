Депутаты переводят деньги на ИГИЛ: аким Рудного прокомментировал сообщения в соцсети
Вчера, 18:07
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Вчера, 18:07Вчера, 18:07
317Фото: instagram.com/viktor.ionenko
Аким Рудного Виктор Ионенко обратился к горожанам по поводу переписки, которую от его имени распространяют в Интернете, передаёт BaigeNews.kz.
"В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами с предупреждением о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ". Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографии, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною, второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не верить ложной информации", - написал градоначальник в Instagram.
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