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Депутаты переводят деньги на ИГИЛ: аким Рудного прокомментировал сообщения в соцсети

Вчера, 18:07
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instagram.com/viktor.ionenko Вчера, 18:07
Вчера, 18:07
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Фото: instagram.com/viktor.ionenko

Аким Рудного Виктор Ионенко обратился к горожанам по поводу переписки, которую от его имени распространяют в Интернете, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами с предупреждением о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ". Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографии, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною, второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не верить ложной информации", - написал градоначальник в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Виктор Ионенко (@viktor.ionenko)

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