Депутаты переводят деньги на ИГИЛ: аким Рудного прокомментировал сообщения в соцсети

Аким Рудного Виктор Ионенко обратился к горожанам по поводу переписки, которую от его имени распространяют в Интернете, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами с предупреждением о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ". Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографии, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною, второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не верить ложной информации", - написал градоначальник в Instagram.