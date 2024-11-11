Парламентарии Казахстана и Бразилии отметили важную роль дипломатии
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Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгүл Құспан, депутаты Анас Баккожаев и Айтуар Кошмамбетов встретились с депутатом Парламента Федеративной Республики Бразилия Клаудио Кажаду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
"Собеседники подчеркнули, что за 30 лет установления дипломатических отношений между странами удалось построить прочное сотрудничество, активно развивающееся в духе дружбы и взаимопонимания в политической, экономической и культурной сферах. При этом отмечена важная роль парламентской дипломатии, которая стала важной частью межгосударственных отношений", ― говорится в сообщении.
В свою очередь, Клаудио Кажаду рассказал об особенностях системы государственного управления своей страны, в том числе о главенствующей роли высшего законодательного органа.
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