Депутаты одобрили законопроект в сфере информации, общественного развития и культуры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, передает BaigeNews.kz.
"Функции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственного органа, его взаимодействия с другими государственными органами, направленные на детализацию и реализацию основных положений закона, в целях оперативности предложено исключить и определить в подзаконных нормативных правовых актах", – говорится в заключении по проекту закона.
Законопроектом также предусматривается исключение компетенции министерства и местных исполнительных органов по проведению аттестации государственных организаций культуры, а также нормы по регламентации деятельности проведения аттестации государственных организаций культуры.
Помимо этого, предусматривается введение нормы по определению компетенции министерства по утверждению порядка передачи археологических находок в государственные музеи (Закон Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия").
Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?
- В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад