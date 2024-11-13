Депутаты одобрили законопроект в сфере информации, общественного развития и культуры

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, передает BaigeNews.kz.

"Функции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственного органа, его взаимодействия с другими государственными органами, направленные на детализацию и реализацию основных положений закона, в целях оперативности предложено исключить и определить в подзаконных нормативных правовых актах", – говорится в заключении по проекту закона.

Законопроектом также предусматривается исключение компетенции министерства и местных исполнительных органов по проведению аттестации государственных организаций культуры, а также нормы по регламентации деятельности проведения аттестации государственных организаций культуры.

Помимо этого, предусматривается введение нормы по определению компетенции министерства по утверждению порядка передачи археологических находок в государственные музеи (Закон Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия").

Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.