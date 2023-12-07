Депутаты одобрили закон об усилении защиты прав ребёнка
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Закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений" одобрили сенаторы на заседании палаты, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили депутаты, закон направлен на повышение уровня защиты прав детей. Документом устанавливается механизм рассмотрения индивидуальных жалоб детей или их родителей в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка.
"Защита прав подрастающего поколения и обеспечение их безопасности являются главными приоритетами политики нашего государства. Казахстан полностью поддерживает инициативы ООН в этой области.
Ратификация Протокола позволяет обращаться с жалобами о нарушениях прав детей в Комитет ООН по правам ребенка. Мы считаем, что этот закон создает дополнительную правовую основу для совершенствования механизмов защиты интересов детей", - сказал Спикер Сената Маулен Ашимбаев.
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