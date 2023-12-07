Депутаты одобрили закон об усилении защиты прав ребёнка

Закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений" одобрили сенаторы на заседании палаты, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили депутаты, закон направлен на повышение уровня защиты прав детей. Документом устанавливается механизм рассмотрения индивидуальных жалоб детей или их родителей в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка.