Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Айтуар Кошмамбетов выразил обеспокоенность малого и среднего бизнеса в связи с обсуждением нового Налогового кодекса. Он поинтересовался у министра экономики, останется ли доступным упрощённый налоговый режим и возможность торговли с юридическими лицами (B2B), а также какие сферы могут попасть в запретительный список, передаёт BaigeNews.kz.

"Самый распространённый вопрос, который звучит от малого бизнеса, — сохранится ли возможность использования упрощённого режима для всего малого и среднего бизнеса, и будет ли возможность продавать юрлицам, то есть работать в B2B?" — задал вопрос депутат.

Кошмамбетов также уточнил, какие отрасли планируется включить в так называемый запретительный список, о котором ранее упоминалось в докладах Министерства национальной экономики:

"Вы сегодня озвучили подходы о том, что планируете ввести запретительный список, и туда войдут те, кому нельзя будет использовать упрощённый режим. Я услышал, что вы планируете включить в него строительные компании. Хотелось бы узнать подробнее, кто ещё будет включён в этот список. И более конкретно — у меня есть множество обращений от представителей онлайн-торговли на маркетплейсах, индустрии красоты (салоны), аптек, тренажёрных залов, фитнесов, детских секций, кружков, бань, спа, таксопарков, аренды автомобилей, грузоперевозок, управляющих сервисных компаний — тех, кто обслуживает наши подъезды, чистит лифты, аренды недвижимости, мелкого производства, таких как швейные ателье, мебельные цехи. Креативные индустрии целиком — это ремесленничество: музыка, кино, фотосалоны. Смогут ли они использовать упрощённый режим?"

Во второй части выступления депутат поднял вопрос ограничения вычетов при работе в сегменте B2B:

"Вы вводите ограничения в части вычетов. Не рассматриваете ли вы возможность введения разных ставок — 4,8% или 4,12% — с возможностью оставления вычетов? Всё-таки, ранее вы в статистике озвучивали, что 345 тысяч субъектов на “упрощёнке” работают с крупным бизнесом с установленным режимом. Этот вопрос очень важен для нас".

В ответ заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин подчеркнул, что запрет на упрощённый режим будет касаться лишь отдельных видов деятельности: