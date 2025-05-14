Фракция партии "Ауыл" обратилась к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой усилить контроль за разрушением автомобильных дорог из-за перегруза тяжеловесных транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz. Поводом для обращения стали многочисленные жалобы от граждан из различных регионов страны.

Несмотря на расширение сети автоматизированных станций весового контроля, в ряде областей проблема сохраняется: весоизмерительные пункты на трассах часто не работают или, как отмечают депутаты, намеренно выводятся из строя. Это открывает лазейку для недобросовестных перевозчиков, которые перегружают технику, нанося ущерб дорогам, построенным на средства из бюджета.

По данным, озвученным фракцией, даже однократный перегруз может в разы сократить срок службы дорожного полотна. Показательный пример - столица: в Астане автоматические системы за полгода выявили около 20 тысяч нарушений, что позволило взыскать штрафов на сумму порядка 5 миллиардов тенге. На этом фоне можно только догадываться, какие потери несёт бюджет на участках, где оборудование отключено или саботировано.

Фракция предлагает внедрить систему онлайн-мониторинга весоизмерительных комплексов с фиксацией времени сбоев и отключений, оснастить пункты видеонаблюдением, усилить охрану и ответственность за вмешательства в работу оборудования. Также депутаты предлагают вводить отдельную ответственность для грузоотправителей-недропользователей, которые сознательно допускают перегрузы.

Среди других предложений - введение повышенного тарифа за проезд при неработающих приборах учёта веса, создание электронного реестра добросовестных перевозчиков и перераспределение штрафов в пользу местных бюджетов для повышения их мотивации к контролю.

Фракция "Ауыл" подчёркивает, что реализация предложенных мер позволит защитить дорожную инфраструктуру, сократить неэффективные бюджетные траты и сформировать цивилизованные и справедливые правила в сфере грузоперевозок.