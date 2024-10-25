Депутаты Мажилиса поделились своим видением значимости Дня Республики

Уже третий год казахстанцы отмечают один из главных праздников в истории современного Казахстана. День Республики не только вернулся в календарь праздничных дат, но и стал национальным праздником. Как принятие Декларации о государственном суверенитете, тогда еще, Казахской ССР открыло нам дорогу в светлое будущее, вспомнили депутаты Мажилиса Парламента, передает BaigeNews.kz.

Двадцать пятое октября 1990 года стало судьбоносным днем для нашей страны, подчеркивает Ерлан Саиров. Мажилисмен считает важным каждому из нас сегодня проанализировать прошлое и представить сценарий будущего.

"В этот день депутаты Верховного Совета заявили о том, что Казахстан является суверенной страной. Поэтому сегодня мы должны вспоминать о людях, посвятивших свою жизнь созданию независимого государства. А также выразить уважение тем, кто работал уже в независимые годы Казахстана. Этот день для всех, для нас должен быть днем счастья, днем осознания высоких ценностей самой сути независимости", - рассказал Ерлан Саиров.

Говоря об истории праздника, депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев вспомнил Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР 1990 года. В день ее принятия, по сути, и был дан старт независимости Казахстана. Начался длинный, но достаточно светлый и понятный путь по построению своего государства, в четко очерченных границах, с четко определенными правилами игры, с точными и четкими приоритетами в экономике и так далее.

"В 90-х годах, стартовав практически с колен в полуразрушенном, а порой и разрушенном народном хозяйстве, без денег, по большому счету, Казахстан стал государством, признанным и уважаемым в мире. Да, у нас много недостатков, но и возможностей для роста у нас тоже много. Да, сейчас непростые времена, но Казахстан продолжает развиваться, твердо стоит на ногах. У нас есть практически все для того, чтобы мы могли и дальше идти вперед", - подчеркнул Павел Казанцев.

Казахстан развивает современные технологии и внедряет их в разные сферы жизни, будь то экономика или сельское хозяйство, говорит мажилисмен. Сегодня наше государство находится в лидерах по развитию цифровых инноваций. В стране хорошо развиты сервисы для людей. И следующим шагом для развития может стать широкое применение искусственного интеллекта.

"Будущее у нас, как у суверенного государства, которому ничего не мешает развиваться, по большому счету, в наших руках. Я верю, что оно будет светлым, уверенным, с хорошим международным позиционированием. У нас для этого все есть. Хочется, чтобы казахстанцы задумались об этом и усилили нашу синергию, чтобы развивать наше государство", - рассказал депутат.

Еще один депутат Мукаш Искандиров хочет, чтобы Казахстан, в первую очередь, добился экономической достаточности. Ведь хорошая экономика является решением всех социальных вопросов.