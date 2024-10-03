Депутаты маслихатов поделились мнением об использовании атомной энергии в РК

Атомная энергия – это очередной шаг к научно-технической революции, считает депутат Талгарского районного маслихата Галымжан Усенов. Своим мнением делегат II Форума депутатов маслихатов всех уровней поделился с корреспондентом BaigeNews.kz.

Участник встречи считает, что нашей стране необходима атомная электростанция. Оставаясь вне современной энергетической повестки, общество остается на обочине человеческого развития, поделился депутат.

"Вопрос только "где" и "когда"? Нам нужно становится на эту дорогу. Все продвинутые мировые государства уже там. В Соединенных штатах Америки имеется более девяноста АЭС, а у нас, к сожалению, ни одной. Мы наблюдаем за ближайшими к нам странами и те тоже используют ядерные технологии", - поделился мнением Галымжан Усенов.

Еще одна участница Форума, депутат маслихата города Павлодар Елена Яровенко, рассказала, как их регион готовился к предстоящему референдуму. Она, вместе с коллегами, максимально поддерживает идею строительства АЭС.

"Проведена огромная работа, каждое село нашей области было затронуто. У простых людей оказалось много вопросов по этой энергетической теме. Трудовые коллективы встречались с населением, чтобы разъяснить им все аспекты работы АЭС. Понимание того, что это необходимо уже есть. Мы думаем на перспективу", - рассказала Елена Яровенко.

Напомним, референдум по строительству АЭС состоится уже в это воскресение, 6 октября. Ранее мы рассказывали о готовности участков для голосования в Астане.