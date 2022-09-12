Депутаты маслихатов обратились к казахстанцам

В столичном Доме дружбы состоялось расширенное заседание центрального совета РОО. В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, члены правительства, руководители центральных государственных органов, секретари маслихатов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, представители СМИ и гражданского общества.

1 сентября Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана, призвал народ вместе строить Справедливый Казахстан: "Будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках. Каждый день мы делаем выбор между старым и новым, между застоем и развитием. Призываю всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов".

Председатель РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" Тулеубек Мукашев отметил, что в связи с последними непростыми обстоятельствами в стране как никогда возросла важность работы регионов над общестрановыми стратегическими направлениями.

"Послание, в котором представлены новые программы, направленные на повышение благосостояния народа, несомненно, станет началом добрых начинаний, символом светлого будущего. Действительно, теперь для построения Нового Казахстана очень важно, чтобы мы, неравнодушные к значимому событию в истории страны, сплоченно трудились, оберегая как зеницу ока наше единство, солидарность, мир, стабильность и взаимосплоченность", - сказал он.

По словам спикера, данное обращение не только поднимет такие важные вопросы, как реализация политических реформ и новой экономической политики, развитие системы сельского хозяйства, медицины, образования, повышение уровня минимальной заработной платы, перезагрузка пенсионной системы, обеспечение верховенства закона в обществе, но и обозначит вектор дальнейшего политико-социально-экономического развития регионов страны.

Заместитель заведующего отделом организационной работы и регионального развития канцелярии премьер-министра РК Рыскелди Сатбаев отметил, что ключ к решению многих текущих проблем лежит в местном самоуправлении. Очень важно, чтобы маслихаты, выражающие желания, волю населения региона и определяющие меры по реализации принятых решений с учётом общегосударственных интересов и контролирующие ход исполнения, принимали в этом активное участие.

Руководители маслихатов регионов выступили с докладами и рассказали, какие работы начали выполнять в рамках Послания.

Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков доложил о работе по принятию специального Закона "О местном самоуправлении в РК".

"Ранее бюджетная система состояла из трёх уровней, сельские округа финансировались из районного бюджета. Сейчас, перейдя на четырёхуровневую систему, у каждого сельского округа есть свой бюджет. Кроме того, принят основной документ – Концепция развития местного самоуправления до 2025 года. В прошлом году введён процесс прямых выборов сельских акимов. Ведётся работа по внедрению прямых выборов акимов районов. Соответствующий законопроект внесен в парламент. Новшество в том, что проведение прямых выборов акимов районов планируется начать поэтапно с 2023 по 2025 год. Основные требования и подходы в нём похожи на выборы сельских акимов. Пока перед обществом стоит задача принятия закона "О местном самоуправлении", - заявил вице-министр.

По его словам, законопроект направлен на снижение зависимости от высокого уровня госуправления. Характер этого выражается в создании Советов – представительных органов местного самоуправления сроком на четыре года путем открытого голосования граждан.

Таким образом, поток информации по статусу и полномочиям маслихатов выглядит следующим образом:

В прошлом году законом о расширении самостоятельности и ответственности уровней власти депутатам маслихата предоставлена возможность прохождения повышения квалификации в Академии государственного управления, введены две постоянные должности председателя постоянных комиссий и расширены их права и обязанности как депутатов маслихата. В свою очередь, в рамках законопроекта продолжается работа по усилению маслихатов.

Во-первых, должность "секретарь маслихата" будет переименована в "Председатель маслихата".

Во-вторых, маслихату дополнительно предоставляются следующие полномочия:

- контроль и анализ исполнения планов развития коммунальных государственных предприятий;

- участие депутатов в работе бюджетных комиссий соответствующего акимата;

- предоставление права на инициирование уточнения бюджета по мере необходимости;

- обращение с официальным письменным запросом к физическим или юридическим лицам, находящимся в соответствующей административно-территориальной единице;

- наложение дисциплинарных взысканий на председателя и членов ревизионной комиссии и другое.

В завершение мероприятия участники выступили с обращением ко всем казахстанцам по Посланию Главы государства.