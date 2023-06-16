Депутаты маслихата области Абай показали полную пассивность во время пожара - Перуашев

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На заседании рабочих секций в рамках Национального курултая обсудили проблемы, выявленные пожаром в Абайской области, передает BaigeNews.kz. Одна из тем - равнодушие со стороны чиновников во время национальной трагедии.

"Один из важных вопросов, который необходимо обсудить в ходе рабочей сессии - пассивность, которую продемонстрировали депутаты маслихата Абайской области. Во время пожара со стороны местных чиновников не было проявлено участие в решении проблемы. Почему народные избранники не обратились в акимат с официальным письмом? Президент Казахстана вынужден был отчитываться перед народом. Когда в Рудном прорвало теплотрассу, была аналогичная ситуация. Сбои в работе исполнительной власти повторились", - отметил спикер заседания Азат Перуашев.

Напомним, что ранее 16 июня акимат области объявил о локализации пожара в Абайской области.