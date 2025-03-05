Депутат Жарқынбек Амантай направил запрос первым заместителям Премьер-Министра РК Роману Скляру и Ермеку Кошербаеву с предложением разработать законопроект, регулирующий использование социальных сетей и гаджетов несовершеннолетними, передаёт BaigeNews.kz.

В запросе поднимался вопрос возрастающих рисков для подростков, таких как интернет-зависимость, депрессия и финансовые потери, связанные с неограниченным использованием мобильных устройств и онлайн-игр.

"Это проблема, которая беспокоит весь мир. Известные психологи мирового уровня, такие как Джин Твенге, Джонатан Хайдт, Шерри Теркл, Николас Карр, Адам Альтер, написали авторские книги, в которых доказали, что социальные сети усиливают депрессию среди молодежи, снижают способность к концентрации внимания, вызывают зависимость и ослабляют подлинные отношения между людьми. Мы уже ощущаем духовно-культурный вред социальных сетей", - высказался Амантай.

Согласно исследованию, проведенному "Лабораторией Касперского", 88% детей в Казахстане имеют смартфоны, а 74% подростков активно пользуются TikTok. Также отмечается, что 62% родителей не используют никаких ограничений на экранное время своих детей, а 17% детей от 4 до 6 лет совершают покупки в интернете.

Далее отмечается зарубежный опыт. Так, в Южной Корее и Канаде уже открылись десятки реабилитационных центров для помощи людям, зависимым от современных гаджетов.

"Те, кто пристрастился к сети, сталкиваются с психологическими, физическими и социальными трудностями. Например, согласно исследованиям Гонконгского китайского университета, среди подростков, зависимых от интернета, показатели психологических отклонений в 2,5 раза выше. Вероятность депрессии в 3 раза больше", - отметил депутат.

Депутаты предлагают создать межведомственную комиссию для анализа вреда от социальных сетей и разработать законопроект, который установит возрастные ограничения на использование соцсетей и онлайн-игр, а также поможет родителям контролировать время, проведенное детьми в интернете. Также создать единую государственную систему мониторинга, которая позволит родителям контролировать действия и время, проведенное их детьми в социальной сети. И рассмотреть эффективные способы предотвращения интернет-зависимости через развитие физической активности среди подростков.