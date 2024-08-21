Депутатов просят пересмотреть сроки по освоению бюджетных средств для МАЭК

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса, член фракции партии AMANAT Едил Жанбыршин встретился с коллективом ТОО "МАЭК" и ознакомился с ходом модернизации предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"МАЭК" – главное энергетическое предприятие Мангистауской области, от стабильной работы которого зависит обеспечение жителей региона электричеством, питьевой водой и отоплением. Поэтому вопросы ремонта, модернизации оборудования и подготовки к предстоящему отопительному сезону на особом контроле депутатов мажилиса.

Начиная с прошлого года проводится модернизация котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии. Продолжается капитальный ремонт турбины №4 и котла №4 на ТЭЦ-1, котла №11 на ТЭЦ-2, ремонты бойлерных установок. Чтобы уменьшить дефицит воды в регионе, на территории МАЭК планируется строительство опреснительных установок производительностью 24 тысячи кубометров воды в сутки.

Мажилисмен Едил Жанбыршин отметил важность стабильной работы МАЭК для региона и подчеркнул необходимость дальнейшего развития и модернизации предприятия.

"Проблемы с износом инженерных сетей и ЖКХ-инфраструктуры копились десятилетиями по всей стране и сейчас требуют безотлагательных действий. Свет, вода, тепло должны быть доступны везде. Системным решением этих вопросов мы занимаемся в рамках исполнения предвыборной программы партии AMANAT. Этим летом жители Актау на несколько дней остались без воды, причём у кого-то её не было неделю, а в отдельных домах почти месяц. Подобных ситуаций допускать нельзя. В ближайшее время вместе с текущими и капитальными ремонтами нужно провести модернизацию для полной реализации мощности завода. Сейчас разрабатываются проектно-сметные документы, на это нужны большие средства, примерно минимум 15 млрд тенге на каждый блок", – сказал депутат.

Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кинис Ураков отметил необходимость пересмотра сроков по освоению бюджетных средств на законодательном уровне.

"Большинство единиц оборудования, такие как турбины, котлы, генераторы, производятся за рубежом, и срок изготовления длится до 8 месяцев, не говоря уже о логистике. Нам даже пришлось вернуть 3,6 млрд тенге обратно государству. Также мы предлагаем пересмотреть норму о проведении тендеров, чтобы мы могли самостоятельно нанимать подрядчиков напрямую, а не через тендер акимата", – сказал он.

Едил Жанбыршин отметил, что данные предложения будут всесторонне изучены в профильном комитете мажилиса совместно с правительством.

"Мы, представители партии AMANAT, приезжаем и проверяем работу предприятия, выясняем, какую помощь можно оказать, какие изменения в законы внести, какое финансирование выделить. К примеру финансирование от правительства выделяется только на один год, его не успевают освоить, и средства возвращаются обратно. В прошлом году значительная часть средств вернулась. Поэтому необходимо увеличить срок освоения средств", – подчеркнул мажилисмен.

Напомним, ранее глава государства подписал закон "О теплоэнергетике", который призван навести порядок и устранить "серые" схемы в отрасли. Это определение принципов тарифообразования, внедрение схем развития теплоснабжения населенных пунктов, введение штрафов за ненадлежащую подготовку объектов к отопительному сезону, усиление функций госконтроля и многое другое.