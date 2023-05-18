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Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58
252

Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата в Актюбинской области, передает BaigeNews.kz. Уголовное дело завели по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.

"Путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Сыбага" на приобретение 600 голов КРС", - сообщили в пресс-службе АФМ.

Общая сумма ущерба составила 457 миллионов тенге. 

Сейчас депутат задержан, и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде "содержания под стражей".

"АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой и экономическими преступлениями, сдерживающими рост благосостояния граждан. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве. 

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Сегодня, 12:58
252
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