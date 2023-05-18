Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата в Актюбинской области, передает BaigeNews.kz. Уголовное дело завели по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.

"Путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках государственной программы "Сыбага" на приобретение 600 голов КРС", - сообщили в пресс-службе АФМ.

Общая сумма ущерба составила 457 миллионов тенге.

Сейчас депутат задержан, и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде "содержания под стражей".