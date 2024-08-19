Депутата подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего в Казахстане
Сегодня, 16:58
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Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
317Фото: baigenews.kz
Мужчину задержали за изнасилование несовершеннолетнего ребёнка в Жетысуской области. В полиции его имя не раскрывают. По данным некоторых СМИ, им может оказаться депутат районного маслихата, передаёт BaigeNews.kz.
"Районным отделом полиции Аксуского района начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Подозреваемый задержан и заключён под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз. Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению в порядке статьи 201 УПК", - отметили в пресс-службе Аксуского РОП.
В СМИ появилась информация, что от насилия пострадал семилетний мальчик.
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