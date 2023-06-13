Депутата обвинили в сексуальных домогательствах к женщине-борцу из Казахстана

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Полиция Нью-Дели, расследующая обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против президента Федерации борьбы Индии и члена парламента Индии от партии BJP Бриджа Бхушана Шарана Сингха, обратилась за сотрудничеством к трем странам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Полиция направила уведомления федерациям борьбы Казахстана, Монголии и Индонезии с просьбой предоставить видеозаписи, записи с камер видеонаблюдения и фотографии, снятые во время проводимых там мероприятий.

Индийские женщины-борцы обвинили депутата парламента в сексуальных домогательствах во время мероприятий, проводимых в этих странах. Полиция Дели должна представить обвинительный акт в суд до 15 июня, ввиду чего полиция выступила с этой инициативой, чтобы собрать максимум доказательств.

Борец обвинила Сингха в сексуальной эксплуатации во время чемпионата Азии, который проходил в Монголии в 2022 году. Еще одна женщина-борец заявила о фальсификациях на чемпионате, проходившем в Монголии в 2016 году. Третья борец обвинила Бриджа Бхушана Сингха в домогательствах во время Азиатских игр, проходивших в Индонезии в 2018 году. Третья борец также обвинила его в домогательствах в Казахстане.

Полиция Дели готовится представить в суд обвинительный акт по этому делу не позднее 15 июня. Они записали заявления более 230 человек, включая протестующих женщин-борцов, тренеров и судей, не считая всех игроков, которые выдвинули обвинения. Кроме того, полиция также взяла показания у коллег обвиняемого депутата, должностных лиц федерации спортивной борьбы и сотрудников, работающих в офисе.