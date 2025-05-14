В Таразе жестоко избит депутат Илийского районного маслихата Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Taraznews.kz, по предварительным данным, депутат и юрист Нурлан Байгазиев был госпитализирован с множественными переломами костей лица.

В настоящий момент он находится в больнице, его готовят к операции.



Инцидент произошел в кафе, расположенном рядом с департаментом полиции Жамбылской области. Обстоятельства случившегося пока не уточняются.

Официальной информации от правоохранительных органов и медиков на данный момент не поступало.



Известно, что Нурлан Байгазиев прибыл в Тараз в рамках рабочей поездки. В качестве юриста он проводил встречу с клиентами. Именно в это время, по имеющимся сведениям, на него было совершено нападение.

Предположительно, неизвестное лицо нанесло удары кастетом.

Напомним, депутат оказался в центре скандала с полицейскими Алматинской области. В конце апреля он опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором сотрудники ювенальной полиции остановили 17-летнюю девушку у автобусной остановки и предложили подвезти её на служебном автомобиле. Инцидент стал широко обсуждаемым в соцсетях и привёл к немедленным кадровым изменениям в рядах правоохранительных органов. По результатам проверки, один из полицейских был уволен, а второй освобождён от занимаемой должности. В ответ на происшествие также понесли дисциплинарную ответственность их руководители.