В Таразе по факту избиения депутата Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлана Байгазиева возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство", передаёт BaigeNews.kz.

По информации полиции, подозреваемый установлен и доставлен в отделение.

Инцидент произошёл 13 мая.

Следственные органы продолжают сбор доказательств и допросы, чтобы установить полную картину произошедшего. В полиции подчеркнули, что расследование проводится с целью объективного выяснения всех обстоятельств инцидента.

Как сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области, потерпевший получил травмы лица, ему была оказана медицинская помощь. Мужчина поступил в приёмное отделение с переломом левой скуловой кости со смещением.

"Пострадавший находился в медучреждении примерно с 19:00 до 01:00 часов. Медицинская помощь в полном объёме в условиях приёмного отделения оказана. Ему была предложена госпитализация для дальнейшего обследования, наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи, однако он категорически отказался от лечения", - сказали медики.

Врачи предупредили его о возможных осложнениях, но пациент покинул больницу.

Ранее сообщалось, что пострадавший — депутат и юрист Нурлан Байгазиев — прибыл в Тараз по рабочим делам и был избит неизвестным в кафе неподалёку от областного департамента полиции.

Напомним, депутат оказался в центре скандала с полицейскими Алматинской области. В конце апреля он опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором сотрудники ювенальной полиции остановили 17-летнюю девушку у автобусной остановки и предложили подвезти её на служебном автомобиле. Инцидент стал широко обсуждаемым в соцсетях и привёл к немедленным кадровым изменениям в рядах правоохранительных органов. По результатам проверки, один из полицейских был уволен, а второй освобождён от занимаемой должности. В ответ на происшествие также понесли дисциплинарную ответственность их руководители.