В партию "Ак жол" обратились Зерновой союз Казахстана, Казахстанская ассоциация перевозчиков и операторов вагонов а также отдельные предприятия данных отраслей с просьбами о срочной помощи. Об этом сообщил депутат Ерлан Барлыбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, по итогам 2024 года, железнодорожными путями перевезено 10,6 млн тонн зерна, из которых 8,1 млн тонн – на экспорт, тем самым делая Казахстан одним из крупнейших экспортеров в мире.

Однако, обеспокоенность предпринимателей вызвали новые требования, введенные АО "Казахстан Темір Жолы" с 15 января 2025 года в отношении толщины гребня колес железнодорожных вагонов.

"Согласно данным требованиям, минимальная допустимая толщина гребня колесных пар грузовых вагонов для международных перевозок установлена на уровне 26 мм. Данные ограничения вызывают серьезные вопросы в отношении их правомерности, технического обоснования и соответствия действующим нормативным документам. Во-первых, принятая мера нарушает национальное законодательство", - говорится в депутатском запросе.

Как заверяют предприниматели, новые стандарты не имеют статуса нормативного акта, делая её юридически ничтожной.

"Принятое решение противоречит нормам международных и национальных стандартов", - заверили операторы депутатам.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, а также нормативным актам СНГ и Устава железнодорожного транспорта, установленная минимальная толщина гребня в 25 мм, является международно-признанным стандартом. Установленные же КТЖ ограничения противоречат нормативам эксплуатации ж/д транспорта, принятым в ЕАЭС.

"Самовольное введение КТЖ более строгого стандарта, в первую очередь ставит в неравные условия именно казахстанских грузоотправителей, операторы из других стран продолжают работать по стандарту 25 мм. Кроме того, подобные меры должны рассматриваться на уровне Консультативного комитета по техническому регулированию при Евразийской экономической комиссии, так как железнодорожная сеть ЕАЭС представляет единую систему, и казахстанские вагоны перемещаются также по территории других стран, как и их вагоны перемещаются по нашей территории", - зачитал мажилисмен.

По словам мажилисмена Ерлана Барлыбаева, решение КТЖ влечет для участников рынка финансовые издержки.

По подсчетам Зернового союза, замена колесных пар для 80 процентов казахстанского вагонного парка (около 10 000 вагонов) и без того соответствующих требованиям заводов-изготовителей и межгосударственным стандартам, потребует затрат в размере 72 млрд тенге.

Также нужно учитывать, что исполнение данного требования влечёт остановку отгрузки зерна, срыв исполнения контрактов и финансовые претензии от зарубежных партнёров, что наносит колоссальный ущерб отечественному бизнесу.

"Введение таких ограничений носит дискриминационный характер и явно создает барьеры для определенных операторов ж/д транспорта, что в свою очередь требует проверки на предмет монополизации рынка", - отмечает Барлыбаев.

В связи с вышеизложенным, депутатская фракция "Ак жол" предлагает дать правовую и техническую оценку правомерности требований АО "НК "КТЖ" о толщине гребня колесных пар. Также необходимо обязать АО "НК "КТЖ" пересмотреть и отменить ограничения о толщине гребня колесных пар, с учетом международных стандартов.