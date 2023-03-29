Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях

Журналисты поинтересовались у депутата мажилиса от партии Amanat Рината Заитова, почему он изменил своё мнение относительно власти. Ведь как известно, депутат активно критиковал её, а сейчас находится в составе партии, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы измеряете власть в креслах, а не людьми наверху. Сейчас нет половины той власти, против которой я был. С нынешней властью мы только начнём работать. А какой будет результат - неизвестно", - ответил он.

По его словам, если какой-либо вопрос наносит ущерб интересам нации и страны, депутаты имеют полное право критиковать лицо, ответственного сотрудника, государственный орган.

Также Заитов рассказал, каково быть депутатом. По его мнению, мажилисменам следует контролировать свои эмоции.

"Парламент - это не место показывать свои чувства и эмоции. Это законодательный орган. Здесь у каждого человека есть ответственность. Такой человек, конечно, будет волноваться, бояться, сможет ли завтра выполнить свои обещания", - признался депутат.

Кроме того, он высказался о победе Amanat на выборах в мажилис.