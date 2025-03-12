На заседании мажилиса парламента РК депутат Магеррам Магеррамов заявил о необходимости защиты личных данных жертв насилия, чтобы предотвратить их идентификацию в публичной сфере, передаёт BaigeNews.kz.

"Социальные сети – это общедоступное пространство служащее иной раз средством для безнаказанной травли и буллинга. В таких щипитильных, по своему характеру, вопросах, нам необходимо понимать, что когда идет речь, к примеру, о сексуальном насилии ребенка, ученика 2-го класса школы в маленьком поселке с населением не превышающим 1 000 человек, легко можно установить кто именно явился жертвой сексуального насилия. В конечном итоге, вместо того чтобы обеспечить полную защиту и сокровенность данных жертвы, мы оставляем в беспомощном положении итак пострадавшую жертву насилия на "суд" и обсуждение общественности", - подчеркнул Магеррамов.

Также были подняты важнейшие вопросы, среди которых неэффективное использование средств в рамках государственно-частного партнерства в здравоохранении, проблемы социальной справедливости в оплате труда сотрудников архива и библиотек, а также борьба с аптечной наркоманией.

"Аптечная наркомания сегодня вторая по популярности зависимость в стране. Способов установить наркозависимого нет. Данное обстоятельство тревожно для работодателей. Такое лицо может беспрепятственно устроиться на работу, к примеру, в охранные агентства, где получит доступ к оружию и окажется потенциально опасным для общества. Существует множество способов для установления лица, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении, способа же распознать аптечного наркомана- нет", - сообщил депутат Магеррам Магеррамов.

По его мнению, правительству необходимо ужесточить контроль за оборотом аптечных препаратов и разработать способы выявления зависимых от аптечной наркомании лиц. Кроме того, имеется тенденция неэффективной политики ведения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения

"Так, мы можем наблюдать строительство в рамках ГЧП "габаритных", дорогостоящих и масштабных проектов фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в малых населенных пунктах с маленькой численностью населения. Строительство ФАП осуществляется из дорогостоящих материалов, тогда как сегодня существует большое количество альтернативных, более экономных и не менее безопасных строительных материалов, которые привели бы к экономии бюджетных средств", - отметил он.

По-мнению фракции мажилисмена, такой крайне нерациональный подход к проектам ГЧП негативно сказывается на инвестиционной и бюджетной политике страны.

В завершение депутат подчеркнул важность кардинального пересмотра подходов к социальной сфере, предлагая сосредоточиться на стимулировании трудового и профессионального потенциала граждан. По мнению партии, акцент на развитии рабочих и профессиональных навыков станет основой для устойчивого роста и улучшения качества жизни, создавая возможности для каждого гражданина раскрыть свой потенциал и внести вклад в процветание страны.