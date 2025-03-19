Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов на пленарном заседании палаты подвел итоги реформ, отметив их влияние на демократизацию общества и развитие гражданских свобод, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в стране удалось создать условия для более открытого политического процесса и цивилизованного выражения гражданской позиции:

"В нашей стране практически исчез прежний "митинговый" накал политического противостояния, который потенциально создавал почву для разного рода экстремизма. Политическая воля граждан начала более полно находить выход в цивилизованных институциональных формах", — сказал депутат.

Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи отметил, что национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.