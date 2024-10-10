Депутат обвинил масс-медиа в распространении детской агрессии

На рост количества преступлений среди молодежи обратил внимание депутат Дархан Кыдырали, передает BaigeNews.kz.

Тенденцию он описал в своем депутатском запросе. Сенатор в качестве примеров вспомнил драку молодежи в Актау и жестокое убийство подростка в Актобе. Проблемы молодежи беспокоят не только Казахстан, но и мировое сообщество. Однако у нас этот вопрос недостаточно анализируют. Распространять, по словам депутата, агрессию и жестокость помогают масс-медиа и сериалы.

"Игры, которые широко распространяются через социальные сети, формируют восприятие молодежи. Также нельзя игнорировать такие причины, как недостаточное внимание родителей к воспитанию, конфликты и травмы в семьях, а также неспособность образовательных учреждений предложить модели социализации молодежи. Зарплаты наставников низкие, а выплаты классным руководителям минимальны. В среднем на десять школ назначается только один инспектор", - сказал сенатор.

Депутат также отметил, что проблемы молодежи распределены между различными министерствами, но Комитет по делам молодежи не имеет нужных структур в регионах.