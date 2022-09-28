Депутат уличила во лжи Минпросвещения по готовности школ для детей с особыми потребностями

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Министерство просвещения докладывает о готовности школ к обучению детей с особыми потребностями, однако на деле это неправда. Об этом заявила депутат Мажилиса Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz. В Казахстане сегодня 161 тысяча детей с особыми образовательными потребностями. В 2022 году в стране приняли закон РК "Об образовании", где были включены нормы по созданию специальных условий в школах для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам Динары Закиевой, в прошлом году Минпросвещения указало, что условия для таких детей создали в 78,8 процента школ. Однако на деле их оказалось не больше 10 процентов.

"Во всех регионах были выявлены проблемы с исполнением как минимум чётырёх значимых показателей для всех категорий детей с особыми образовательными потребностями: только в шести процентах школ страны полностью обеспечена безбарьерная среда, только в семи процентах школ предусмотрены кабинеты поддержки инклюзии (соответствующее оборудование и методическое сопровождение), в 80 процентах школ отсутствовали подготовленные кадры, педагоги ассистенты. В результате, министерство согласилось с нашими замечаниями и предложениями, но всё, что произошло – изменилась цифра на бумаге с 78,8 процента до 59,4 процента школ в 2022 году, что на сегодняшний день также не соответствует действительности, в чём я лично убедилась летом текущего года", - сказала Динара Закиева, зачитывая депутатский запрос.

В школах, где якобы "созданы условия для инклюзии", нет логопеда, дефектолога, педагога-ассистента для ребёнка, который нуждается в помощи специалиста.

"На санузел, который находился в нерабочем состоянии, установили табличку о его предназначении для детей с особыми образовательными потребностями. В списке обозначены школы, где функционируют классы поддержки инклюзии, но сопровождение охватывает детей только с первого по четвертый классы, а дальнейшее развитие и подготовка кадров для сопровождения детей с пятого по 11 класс в рамках дорожной карты не обеспечены. Кроме того, совсем недавно к нам обратилась мама девочки с нарушением слуха, в связи с тем, что школа отказалась принять ребёнка, ссылаясь на отсутствие специалистов и оборудования. Стоит отметить, что, во-первых, по закону ей не имели права отказывать, во-вторых данная школа также указана в списке министерства как учреждение, где созданы условия для инклюзии. Министерство поясняет такое качество исполнения тем, что детей с такими потребностями в школе нет, и, соответственно, нужды создавать условия так же нет. На самом же деле детей в этих школах нет, как раз потому, что нет условий, а не наоборот", - сказала Динара Закиева.

Для решения данной проблемы депутат считает необходимым составить план с указанием каждой школы из списка министерства, где якобы созданы условия для инклюзии и провести скоординированную работу, а также информировать общественность о школах, где согласно спискам, созданы условия для инклюзивного образования.